Hugo Soares desafia PS e pede compromisso na lei da nacionalidade

“Eu queria era que os partidos da oposição, designadamente o Partido Socialista, não quisessem ter só esse compromisso em áreas que me parecem ser de maior consenso social, mas também naquilo que é preciso transformar, onde é preciso mexer com interesses instalados. Gostava muito de contar com o Partido Socialista, designadamente nas alterações à lei da nacionalidade”, afirmou Hugo Soares.

Em declarações aos jornalistas, em Évora, Hugo Soares afirmou, no entanto, que qualquer iniciativa para construir consensos é positiva e desafiou o secretário-geral do PS a procurar um entendimento sobre a lei da nacionalidade, atualmente em discussão na Assembleia da República.

O líder parlamentar do PSD não consegue entender qual o objetivo da carta que José Luís Carneiro enviou ao primeiro-ministro a pedir um acordo estratégico na área da defesa, uma vez que se trata de uma matéria em que ambas as partes assumem convergências.

Na semana passada, o Parlamento aprovou as alterações à Lei dos Estrangeiros, mas o PSD contou apenas com o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal, tendo toda a esquerda votado contra. A proposta do Governo de alteração à lei da nacionalidade está também em discussão, mas o prazo para a sua apreciação e votação foi adiado para o mês de setembro. Relativamente a este diploma, José Luís Carneiro mostrou, desde cedo, ter muitas reservas, tendo mesmo afirmado que, se não fosse sujeito a alterações, votaria contra.

Hospital Central do Alentejo pode ser inaugurado sem acessibilidades

É uma obra pensada desde 2011, que esteve suspensa e sofreu inúmeros atrasos, mas o Hospital Central do Alentejo já está de pé, e a vogal da Administração da ARS do Alentejo espera inaugurá-lo daqui a um ano.

Ao longo deste tempo, surgiram vários problemas: a guerra na Ucrânia e o terramoto na Turquia deixaram a obra sem muitos materiais, como o ferro, a que se juntou a burocracia, que atrasou ainda mais a sua conclusão.

“É um dos sinais do grotesco défice de planeamento que o país teve nos últimos oito anos”, concluiu Hugo Soares.

Na reunião entre a entidade responsável pela obra e a direção da bancada parlamentar do PSD, os deputados ficaram a saber que, neste momento, ainda não está nada decidido quanto às acessibilidades. O projeto está elaborado, mas, segundo a ARS do Alentejo, a Câmara de Évora está a travar o início das obras.

Hugo Soares apelou ao autarca comunista Carlos Pinto de Sá, que não se recandidata, para acelerar o processo.

“Assistimos ao calvário que é chegar aqui, à maior obra que está a ser construída em território de Portugal Continental. É uma obra de referência para o Serviço Nacional de Saúde que ficará pronta sem ter acessibilidades.”

“Queria, daqui, exortar e apelar ao Sr. Presidente da Câmara de Évora que possa ser mais diligente, mais proativo, que assine o protocolo que ainda não quis assinar, para que, pelo menos depois de o hospital estar concluído, em breve possamos ter as acessibilidades”, referiu o líder parlamentar.

Antes da visita ao hospital, os deputados ficaram a conhecer os projetos para a Capital Europeia da Cultura, Évora 2027.