Hugo Soares garante que "não é não" ao Chega mantém-se inalterado e acusa PS

“Nós dissemos e repetimos que não faríamos um governo de coligação pré-eleitoral com o Chega e dissemos não é não, nós não governaremos numa coligação pós-eleitoral com o Chega”, repetiu o líder parlamentar, que voltou a referir que, no ano passado, negociou com o Chega e com o Partido Socialista.

“Nos últimos dias tenho visto vários comentadores políticos acusando-me a mim de ter sido o coveiro do 'não é não'. Acho extraordinário. Na altura, quando nos perguntavam no país político com quem nós íamos governar, nós achávamos eles, inocentemente ou candidamente, dizíamos com todos. Nós queremos governar com todos”, lembrou Hugo Soares.

No discurso, Hugo Soares respondeu àqueles que o consideram o “coveiro do não é não” e lembrou que já no ano passado tentou sempre falar com todos os partidos na busca de entendimentos parlamentares.

A abertura das jornadas parlamentares do PSD foi o momento escolhido por Hugo Soares para responder ao secretário-geral do PS que, no fim-de-semana, criticou o PSD por estar nas mãos dos partidos de extrema-direita, garantindo que a AD não mudou a estratégia e que nada mudou na relação com o Chega .

Apesar de na última semana ter conseguido a aprovação da lei dos estrangeiros depois de um acordo com o Chega, Hugo Soares quis deixar bem claro que o PSD não mudou a estratégia e apontou a aprovação da descida do IRS com a abstenção do Partido Socialista.

“E as últimas semanas foram lapidares. Nós viabilizamos uma descida de impostos para as pessoas que trabalham com o Partido Socialista e com o Chega a viabilizar”, lembrou o deputado.

“Uma coisa são maiorias parlamentares formais às quais nós dissemos não é não. Outra coisa, bem diferente, é nós conversarmos democraticamente com todos os partidos com expressão parlamentar. E como sempre dissemos, era isso que nós íamos fazer”, concluiu Hugo Soares.

Soares acusa PS de quebra de consenso na lei da nacionalidade

Perante as críticas do Partido Socialista às alterações que o Governo quer fazer à Lei da Nacionalidade e aprovar a lei com o apoio do Chega, Hugo Soares acusou o PS de, no passado, ter sido o responsável pela quebra de consenso nesta matéria.“Porque quem acabou com os consensos em matéria de Lei da Nacionalidade em Portugal foi o Partido Socialista, não fomos nós agora. As últimas revisões da Lei da Nacionalidade o Partido Socialista ou fez sozinho ou fez com a extrema-esquerda em Portugal e abandonou o consenso histórico que tinha com o PSD”, garantiu Hugo Soares.

Mas as críticas ao secretário-geral do PS estenderam-se ainda à TAP, e ao pedido de José Luis Carneiro para que o Estado devolva os 3,2 mil milhões de euros que injetou na companhia aérea. Hugo Soares diz que o secretário-geral do PS não sabe do que está a falar.

“O Partido Socialista avaliava a TAP na sua totalidade em cerca de 6.4 mil milhões de euros. O que equivale a dizer que a TAP valia três vezes mais, por exemplo, que a Air France. Das duas, uma: ou é o combate político pelo combate político, sem critério, sem rigor, ou então é mesmo uma manifesta incompetência do secretário-geral do Partido Socialista”, concluiu Hugo Soares.