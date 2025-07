Iniciativa Liberal aprova 14 novas coligações para as autárquicas

O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal aprovou este domingo 14 novas coligações para as autárquicas de 12 de outubro deste ano, a que se juntam mais 30 candidaturas próprias nas quais o partido irá concorrer sozinho.

Em comunicado, a Iniciativa Liberal refere que aprovou o segundo lote de candidaturas autárquicas, incluindo coligações com o PSD em Sintra, Gondomar, Vila Franca de Xira e Albergaria-a-Velha, além de uma coligação com PSD, CDS, PAN e MPT em Faro e coligações com PSD e CDS em Beja, Chaves, Lousada, Soure, Tábua ou Vila Nova de Gaia.

Entre as candidaturas próprias estão concelhos como Amadora, Aveiro, Barcelos, Bragança, Guimarães, Maia, Matosinhos, Odivelas ou Viseu.

Uma das candidaturas próprias que foi aprovada foi a de Rui Rocha em Braga.

Com a aprovação destas novas candidaturas, no total e até agora a IL vai apresentar-se em 74 autarquias nas eleições de 12 de outubro.

No próximo fim de semana, Mariana Leitão será eleita nova presidente do partido, durante as internas que se realizarão no dia 19 de julho, na X Convenção Nacional, em Alcobaça.