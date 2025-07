Nuno Melo deixa aviso a "quem quer entrar no clube": AD tem resultados assentes na lealdade

Nuno Melo não mencionou diretamente partidos, mas numa altura em que decorrem negociações em Lisboa para integrar a Iniciativa Liberal na coligação autárquica entre PSD e CDS, o líder centrista deixou um aviso: a Aliança Democrática (AD) tem dado resultados positivos porque assenta na “confiança e lealdade” entre os dois partidos.

“Quando se especula sobre a entrada de novos membros neste clube, o que sei é que a AD é uma fórmula experimentada, com resultados, e que assenta na confiança e lealdade que existe há muitos anos entre os nossos dois partidos, sempre que se juntaram. Já com outros, diferentes, não sei como será”, alertou Nuno Melo, numa mensagem enviada às jornadas parlamentares conjuntas de PSD e CDS.

Para o líder do CDS, há um trabalho consolidado ao longo dos anos dentro da AD, que permitiu conquistar câmaras municipais, os governos regionais da Madeira e dos Açores, além de vitórias nas eleições europeias e legislativas.

“Os nossos partidos conquistaram mais de 40 autarquias, incluindo algumas das maiores do país. A AD manteve o mesmo número de mandatos nas eleições europeias, enquanto o PS perdeu vários. Vencemos ainda as eleições regionais na Madeira e nos Açores”, enumerou Nuno Melo.

No discurso de abertura das jornadas parlamentares do PSD/CDS, Paulo Núncio destacou também as eleições autárquicas como prioridade, sublinhando que coligações locais entre os dois partidos podem ser decisivas para derrotar o Partido Socialista nas eleições marcadas para 12 de outubro.

“O objetivo é derrotar o PS e afastá-lo da Associação Nacional de Municípios”, afirmou Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS-PP.