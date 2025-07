Primeiro-ministro espera "maior consenso possível" na Defesa

A audiência pedida por José Luís Carneiro "será marcada, naturalmente", afirmou, referindo que o Governo vai "falar com todos os partidos políticos, mas de uma forma particular com os dois principais partidos da oposição", nomeadamente PS e Chega.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no final da cerimónia de inauguração do novo Hospital de Sintra, depois de questionado sobre o desafiou que lhe foi lançado pelo secretário-geral do PS para negociar uma proposta de "Acordo Estratégico para um Plano de Desenvolvimento Nacional e de Capacitação da Defesa".

"A nossa intenção foi e é sempre de termos o maior consenso possível, e creio que não será difícil, dadas as posições conhecidas por parte dos principais partidos políticos portugueses, para podermos conjugar a nossa política de segurança e defesa com o interesse estratégico que este novo tempo pode trazer também para a dinamização da nossa economia", afirmou.

O primeiro-ministro assinalou esta segunda-feira a disponibilidade manifestada pelo PS para negociar uma proposta de acordo estratégico para a Defesa e disse esperar "o maior consenso possível", indicando que vai voltar a falar com os socialistas e com o Chega.

"Nós estamos empenhados em fazê-lo, nós assumimos esse compromisso no contexto internacional e da nossa aliança atlântica e obviamente que é com espírito positivo que nós encaramos a disponibilidade dos principais partidos da oposição em poder cooperar com o Governo, seja de forma direta com o Governo, seja também no contexto parlamentar, sobretudo quando houver iniciativas que passam no parlamento", afirmou.

O primeiro-ministro assinalou que o Governo já tem "um plano de investimentos que já está pré-determinado, que é a Lei de Programação Militar, mas que naturalmente tem de ser agora integrado nestes novos objetivos, quer para 2025, quer para os anos seguintes".

O secretário-geral do PS desafiou o primeiro-ministro a negociar com os socialistas uma proposta de "Acordo Estratégico para um Plano de Desenvolvimento Nacional e de Capacitação da Defesa" no prazo de três meses.

Segundo escreve o jornal Público, que cita uma carta enviada na sexta-feira a Luís Montenegro, o socialista pede uma audiência formal para dar início a esse entendimento e critica o anúncio surpresa de Portugal na Cimeira da NATO sobre o aumento do investimento em Defesa para 2% do PIB este ano e 5% até 2035.