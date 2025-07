Demolição de barracas. Líder do PS pede "humanismo e sensibilidade social"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou esta terça-feira compreender as dificuldades das autarquias que se deparam com construções precárias, mas pede soluções equilibradas "com humanismo e sensibilidade social" na resolução dos diferendos.

Em declarações à agência Lusa, na sequência da decisão judicial que impediu a Câmara de Loures de demolir habitações no Bairro do Talude Militar, em Loures, José Luís Carneiro considerou que "a construção clandestina não é solução para os problemas de habitação".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O PS compreende as dificuldades que se colocam às autarquias onde se instalam construções precárias, desde logo no cumprimento da lei e da sua responsabilidade pela segurança física das pessoas. Mas entende que nas soluções a encontrar há sempre que procurar soluções pensadas, equilibradas e centradas na resolução do problema, com humanismo e sensibilidade social. Garantindo a dignidade, particularmente dos mais frágeis e vulneráveis", defendeu.