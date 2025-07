Deputados e ex-governantes do PS indignados com "demolição de princípios e de barracas"

Ex-governantes e deputados do PS, entre os quais João Costa e António Mendonça Mendes, lançaram esta terça-feira uma carta aberta manifestando "profunda indignação e preocupação" com "a demolição do teto de dezenas de famílias", autorizada por autarcas socialistas.

Com o título "sobre a demolição de princípios e de barracas", a carta aberta de "militantes e simpatizantes do PS" foi lançada por um conjunto de socialistas e, segundo os promotores, conta já com a assinatura de uma centena de pessoas.

Entre os nomes que estiveram na origem desta carta, está o do ex-ministro da Educação João Costa, os ex-governantes de executivos de António Costa e atualmente deputados António Mendonça Mendes e Frederico Francisco ou a deputada Isabel Moreira, entre outros.

"Assistimos com desagrado à demolição do teto de dezenas de famílias, autorizada por autarcas do PS, sem que tivesse sido previamente acautelada a proteção destas famílias empurradas para a condição de sem-abrigo. Vimos, assim, expressar a nossa profunda indignação e preocupação. Assistimos ao fim da linha - da insalubridade e precariedade de uma barraca, para a rua", condenam.