Ministro da Habitação preocupado com demolições em Loures e Amadora

Em Vila de Rei, onde visitou obras destinadas a habitação com renda acessível, financiadas pelo PRR, Miguel Pinto Luz admitiu que quem está a resolver o problema são os autarcas.

O ministro da Habitação, Miguel Pinto Luz, diz que está a acompanhar de perto e com preocupação a demolição de habitações precárias nos concelho de Loures e Amadora.

Helena Roseta pede intervenção do Ministério Públi(...)

A autarquia de Loures iniciou na segunda-feira uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde vivem 161 pessoas, no Talude Militar.

As declarações de Miguel Pinto Luz ocorrem um dia depois de o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa ter decretado que a Câmara Municipal de Loures, presidida pelo socialista Ricardo Leão, está “impedida de executar o ato de demolição” de habitações no Bairro do Talude Militar.

O tribunal aceitou “provisoriamente a providência cautelar de suspensão da eficácia de ato administrativo” – ou seja, de demolições de habitações – interposta por uma advogada, em representação de 14 moradores do bairro.

O tribunal considera “verificada a situação de especial urgência”, decretando a notificação da sua decisão “de imediato e da forma mais expedita”, e recorda ainda que “o processo cautelar é um processo urgente”, dando ao município um prazo de 10 dias para contestar a decisão, “sem prejuízo do despacho”.

No pedido de providência cautelar, os 14 moradores e suas famílias – que incluem duas pessoas doentes, sete crianças e uma grávida – afirmam que estão “em risco de ficar sem habitação e em situação de sem-abrigo” e "não terem qualquer alternativa habitacional”.