Maria das Dores Meira vê com "muita satisfação" apoio do PSD em Setúbal

A candidata independente à Câmara de Setúbal Maria das Dores Meira, ex-presidente do município sadino eleita pela CDU, congratulou-se esta terça-feira com o apoio declarado do PSD à sua candidatura sem comentar o desagrado da estrutura local do partido.

"Vejo este apoio com muita satisfação, porque isso significa o reconhecimento do meu trabalho, ou do nosso trabalho, do trabalho de mais de 700 pessoas que integram este grupo", disse Maria das Dores Meira à agência Lusa.

"Este apoio significa que há confiança neste grupo. E isso dá-nos uma grande satisfação. No entanto, quero lembrar que se trata de uma candidatura independente e que não vamos seguir a orientações de nenhum partido, seja do PSD, seja de quem for", frisou.

Maria das Dores Meira falava à Lusa pouco depois de ter sido oficialmente anunciado o apoio do PSD à candidatura independente que lidera, "Movimento Dores Meira -- Setúbal de Volta", bem como à candidatura de Isaltino Morais em Oeiras e à recandidatura de Luís Filipe Menezes em Gaia.

O apoio da Comissão Política Nacional do PSD a Maria das Dores Meira, antiga militante do PCP, que foi presidente da câmara de Setúbal entre 2009 e 2021 eleita pela CDU, já era dado como certo há algum tempo, não obstante a oposição da estrutura local do partido em Setúbal.

Em junho, a concelhia do PSD de Setúbal emitiu uma nota em que divulgou que não iria apoiar nem integrar as listas da candidatura independente de Maria das Dores Meira para a Câmara Municipal.

"Caso se confirme esse convite, ele terá sido feito à revelia da concelhia de Setúbal do PSD, o que consideramos politicamente inaceitável e profundamente desrespeitoso para com os órgãos locais do partido, além de ser uma flagrante violação dos estatutos nacionais do partido", é referido na nota dos sociais-democratas de Setúbal, que defenderam "uma candidatura própria e autónoma aos órgãos autárquicos" do concelho.

Confrontada com o descontentamento da concelhia do PSD de Setúbal face ao apoio declarado da comissão política nacional ao movimento independente Setúbal de Volta, Maria das Dores Meira afirmou-se convicta de que essas divergências não irão prejudicar a sua candidatura.

"Eu penso que a minha candidatura não será prejudicada, mas não quero pronunciar-me, porque foi um assunto interno entre a Comissão Nacional e a Concelhia de Setúbal. Não quero estar a fazer considerações sobre o que o PSD devia, ou não devia, ter feito. Entendo que é um assunto que tem de ser tratado entre eles".

"A única coisa que quero dizer é que recebi o apoio do PSD com muita satisfação", reiterou Maria das Dores Meira.