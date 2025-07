Moedas recandidato: "Lisboetas vão escolher entre moderação e radicalismo"

Carlos Moedas, atual presidente da Câmara de Lisboa, acredita que nas próximas autárquicas os lisboetas vão ter de fazer uma "escolha simples, mas com enormes consequências", ao escolher entre reelegê-lo ou escolher a candidata do PS, Alexandra Leitão.

Durante a apresentação oficial da sua recandidatura, esta quarta-feira, na Estufa Fria, em Lisboa, o autarca e dirigente do PSD provocou ainda os que estão insatisfeitos com os últimos anos do PS.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Em outubro os lisboetas vão ter uma escolha: entre a moderação e o radicalismo", referindo-se à candidatura de Alexandra Leitão, e aproveitou para desafiar os "socialistas moderados" para votar nele.

Sobre a sua recandidatura, Carlos Moedas admite que "não é em quatro anos que conseguimos resolver os problemas criados, ou não resolvidos, em 14 anos" e garante que está pronto para os próximos quatro.

"Ao fim de quatro anos sinto mais energia e motivação do que no primeiro dia", atirou o líder da autarquia, perante centenas de pessoas que iam entre-cortando o discurso de Carlos Moedas com aplausos.

"Não me candidato contra ninguém, candidato-me por ti, Lisboa", atira o antigo comissário europeu.

Mais polícia e um plano de segurança

Carlos Moedas passou depois para o lado temático do seu discurso de perto de 25 minutos, em que abordou o problema do lixo na cidade. O atual autarca fala em "problemas estruturais" e que "vêm de trás" e promete combate acérrimo para acabar com eles, nomeadamente na distribuição de competências entre a autarquia e as juntas de freguesia.

"Isto não é normal. É disfuncional e nós vamos resolver", prometeu.