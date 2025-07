Bónus para pensões e cortes anuais no IRC. As medidas anunciadas por Montenegro no Parlamento

O primeiro-ministro começou o debate do Estado da Nação desta quinta-feira, no Parlamento, a destrunfar a oposição com o anúncio de um novo suplemento extraordinário para a pensões, um corte anual no IRC e um apoio à deslocação dos professores.

Segundo Luís Montenegro, o Conselho de Ministros "vai aprovar" esta sexta-feira "um suplemento extraordinário para as pensões", que abrange as pensões até 1.567,5 euros, vai ser pago em setembro e "terá um valor de 200 euros para as pensões até 522,50 euros". É uma repetição do que aconteceu em 2024.

As pensões entre 522,5 e 1.045 euros vão receber um suplemento de 150 euros, enquanto as reformas entre 1.045 euros e 1.567,5 euros têm direito a um bónus pontual de 100 euros.

Segundo Luís Montenegro, "dois milhões e 300 mil" pensionistas vão beneficiar do apoio pontual. Com a descida aprovada do IRS, com a redução dos valores nas tabelas de retenção na fonte, os pensionistas podem ter novamente um benefício duplo no mês de setembro, tal como aconteceu em 2024.