Governo “aproveita” ideia do PS: Unidade de Coordenação para Emergências Hospitalares

Montenegro revelou que o Governo vai "aproveitar" a proposta do PS para criar uma Unidade de Coordenação para Emergências Hospitalares, medida que pretende melhorar a resposta do sistema de saúde em situações críticas.

A proposta foi avançada por José Luís Carneiro esta quarta-feira, pedindo um modelo que existe em Espanha, França e Reino Unido. O líder do PS defendeu a criação de uma Unidade de Coordenação para Emergências Hospitalares, a funcionar na sede nacional da Proteção Civil, que junte responsáveis do INEM, Força Aérea, Bombeiros e hospitais, com um custo estimado de 800 mil "com caráter experimental".

O chefe do Executivo destacou a situação na Península de Setúbal como uma das principais preocupações para os meses de verão, assumindo o compromisso de garantir, no mínimo, a abertura de uma urgência de obstetrícia.