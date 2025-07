Mariana Vieira da Silva: "Falhou a comunicação. Ricardo Leão devia ter dado a cara, antes ou durante as demolições"

Mariana Vieira da Silva considera que faltou uma "comunicação permanente" e "alguém dê a cara por ela" nas demolições de habitações precárias em Loures. A antiga ministra da Presidência defende, na Renascença, que "qualquer operação desta natureza, independentemente do que possamos pensar sobre ela, precisa de comunicação", para evitar a falta de informações que pode colocar dúvidas sobre o processo.

"O que tenho a certeza que falhou foi comunicação e explicação, porque isso é o que cabe a quem toma decisões difíceis", afirma a antiga ministra no programa “Casa Comum”, reconhecendo que Ricardo Leão não deu a cara nos momentos mais críticos. "E devia ter dado - ele ou um vereador por ele, mas alguém - a explicar permanentemente a situação", insiste a deputada do PS.

Ricardo Leão publicou um vídeo nas últimas horas, dois dias depois do início e posterior suspensão das demolições no Bairro do Talude Militar. O autarca garante que não vai recuar perante as críticas. No dia das demolições, a vereadora com o pelouro da Polícia Municipal esteve no local, garantindo que foi cumprido um prazo legal de pré-aviso de 48 horas às pessoas que estavam nas habitações precárias. Mariana Vieira da Silva defende que o presidente da Câmara Municipal de Loures devia ter dado explicações públicas antes e durante a operação de demolição, mesmo que possa ter sido feito o atendimento social das pessoas em causa.

Sem comparações com os anos 80

A deputada socialista diz não saber ao certo o que se passou, mas não tem razões para duvidar da versão que recebeu do PS de Loures sobre a prestação desse apoio social. Questionada sobre se a ação põe em causa princípios humanistas, como argumentam diversos militantes e ex-governantes do PS, Mariana Vieira da Silva é cautelosa.

"Depende se houve ou não um atendimento social, que o PS de Loures diz que existiu e que há outros que dizem que não existiu. Eu não tenho os instrumentos todos necessários, mas também não me cabe duvidar de uma informação que foi dada", responde na Renascença. "Mas mesmo que tenha acontecido, isso tinha que ter sido explicado durante ou antes daquele dia, porque é a melhor forma de todos compreenderem a complexidade de um processo destes".