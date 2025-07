Ramalho Eanes sai ileso de acidente com carro oficial em Alcácer do Sal

O general Ramalho Eanes, antigo Presidente da República, sofreu esta quinta-feira um acidente em Alcácer do Sal, na estrada IC1, avança a RTP. Ramalho Eanes e o motorista terão saído ilesos.

O acidente envolveu a viatura oficial do antigo chefe de Estado e outros quatro veículos — dois pesados de mercadorias e dois ligeiros.

Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu, segundo uma nota da Presidência, "a sua preocupação e solidariedade, tendo ficado descansado com as garantias que o Senhor General estava bem e sem consequências do acidente".

[notícia atualizada às 12h32]