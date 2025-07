Alexandra Leitão contra "radicalismo" de Moedas "disfarçado de moderação"

Está formalizada a coligação de uma frente de esquerda para concorrer às eleições autárquicas de Lisboa. A candidata do PS, Alexandra Leitão, assinou o acordo esta sexta-feira com o Bloco de Esquerda, Livre e PAN em pleno miradouro de São Pedro de Alcântara, no centro da cidade e com o Castelo de São Jorge ao fundo.

No discurso de formalização do acordo, Alexandra Leitão foi a única a falar e demarcou-se das acusações de Carlos Moedas de que esta frente de esquerda representa o "radicalismo". A candidata socialista acusa o recandidato à presidência da Câmara Municipal de Lisboa de ter uma "discurso vazio de ideias e de esperança", salientando que "dizem-se moderados numa cruzada contra radicais" e retribuindo a acusação: "Radical é não ter uma política de habitação".

"É contra esse radicalismo, disfarçado de moderação, que esta coligação se levanta", disse Leitão num discurso de 15 minutos e que contou com a participação do líder do PS, José Luís Carneiro, que em declarações aos jornalista, disse que o objetivo do partido para as autárquicas de 12 de outubro é ganhar Lisboa, Porto e Braga, classificando a escolha da candidata socialista como "acertadíssima". Foi o anterior líder que indicou pessoalmente Alexandra Leitão para a corrida à capital e o novo líder dá, assim, conforto ao nome que Pedro Nuno Santos definiu como a pessoa "mais importante" a seguir a si próprio.

Habitação e mobilidade - Moedas não fez "quase nada"

Na única intervenção desta sessão de assinatura do acordo de esquerda para Lisboa, Alexandra Leitão não fez referência às longas semanas de conversações com os parceiros, mas agradeceu-lhes "profundamente", justificando que "juntos somos muito mais do que a soma das partes, somos um projeto para Lisboa".

Leitão justifica ainda que esta coligação surge "com respeito pelas diferenças e com a força das ideias que partilhamos para transformar a cidade: ideias progressistas, humanistas e responsáveis".

Na intervenção, a candidata diz que a coligação foi inspirada pela candidatura de Jorge Sampaio à câmara de Lisboa no final dos anos 80, referindo que a esquerda volta a "unir forças".

A Habitação foi uma parte de leão do discurso, com a candidata a definir como objetivo que "pelo menos 20% das casas em Lisboa sejam públicas", referindo ainda que quer reabilitar edifícios devolutos, acusando o a executivo de Moedas de não ter feito "quase nada" na habitação pública.

"Também na mobilidade, Moedas falhou", acusa a candidata da coligação designada "Viver Lisboa". Alexandra Leitão promete transportes públicos gratuitos para residentes e horários alargados, mais corredores BUS e elétricos a "chegar a novas zonas da cidade", terminais multimodais.

Uma sessão que teve a presença dos líderes de todos os partidos representados na coligação. Para além de Carneiro, estiveram no miradouro de São Pedro de Alcântara, Mariana Mortágua do BE, Rui Tavares do Livre e Inês Sousa Real do PAN. Estiveram também presentes deputados do PS e antigos membros da direção de Pedro Nuno Santos, como Pedro Vaz, Isabel Moreira, bem como o atual líder parlamentar Eurico Brilhante Dias ou o vice da bancada Pedro Delgado Alves.

Do lado das ausências, faltaram a deputada e vice-presidente da bancada do PS Mariana Vieira da Silva, apontada durante meses como a candidata do partido a Lisboa, acabando por ser preterida. Outra ausência foi a de Fernando Medina, antigo presidente da câmara de Lisboa, que ficou fora das listas de deputados e que agora tem participação ativa no comentário político, nomeadamente, no programa "Conversa de Eleição" daça. Renascença.