Governo disponível para diálogo sobre habitação com autarquias. Bónus das pensões custa 400 milhões

O ministro da Presidência afirmou esta sexta-feira que o Governo está disponível para dialogar com as autarquias, incluindo Loures, sobre habitação e admitiu que "há um equilíbrio difícil" entre o cumprimento da lei e situações de emergência social.

No final da reunião do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro foi questionado sobre o pedido da Câmara de Loures para uma reunião, "com caráter de urgência, ao primeiro-ministro, com vista à definição de soluções conjuntas para os desafios que as autarquias enfrentam no domínio da habitação e da ocupação ilegal do território".

Os municípios de Loures e Amadora levaram a cabo, esta semana, operações de demolição de habitações precárias ilegais construídas pelos moradores, onde moravam mais de 100 pessoas.

Sem responder diretamente sobre a reunião com Luís Montenegro, o ministro afirmou que "há vários canais de diálogo entre o Governo e vários municípios", incluindo a de Loures.

"Apesar da competência predominante ser das autarquias, o Governo está disponível para dialogar com as autarquias, incluindo a de Loures", afirmou, dizendo conhecer bem as preocupações do autarca socialista Ricardo Leão.