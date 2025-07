Governo garante que “não há relação privilegiada” com o Chega para alcançar acordos

O ministro da Presidência garante que o Governo dialoga com todos os partidos e não “privilegia” nenhum dos dois maiores, o PS ou o Chega, nas leis que foram aprovadas ou em futura legislação.

No final da reunião de Conselho de Ministros, António Leitão Amaro foi questionado se há ou não um princípio de acordo com o Chega em matérias como a lei da nacionalidade e, para futuro, se há entendimento para aprovar a redução do IRC com o Chega ou até o orçamento do Estado para 2026.

O ministro da Presidência garantiu, nessa altura, que o Governo não tem qualquer “relação privilegiada com o Chega, nem sequer com o PS".

“Não há nenhuma relação privilegiada. Não há só conversa com um, não conversa para o outro; só ouve um e não ouve outro; só aprova coisas com um, não aprova coisas com o outro”, disse Leitão Amaro.

O ministro da Presidência lembrou que o PS não votou contra nem a lei que cria a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, nem a redução do IRS, e conclui, por isso, que o Governo dialoga com todos.

“Existe uma posição genuína de abertura ou diálogo, baseado no programa de Governo, que se baseia no programa eleitoral largamente vencedor nas eleições e, depois, uma disponibilidade para discutir com cada um, em função da sua disponibilidade para discutir”, garante.

E, para mostrar que o Governo não está apenas inclinado a fazer acordos com o Chega, Leitão Amaro deu vários exemplos de reuniões com os partidos para discutir outras matérias, como a Defesa e o regime jurídico do Ensino Superior.

“Houve reuniões com ministros em que foram chamados também, não apenas o Partido Socialista... já agora, a propósito também do Regime Jurídico para o Ensino Superior... mas o líder do Partido Socialista teve reunião com o primeiro-ministro para discutir as prioridades e acolher o apoio do Partido Socialista no domínio na defesa”, disse o ministro da Presidência, aos jornalistas.

“Este Governo, como o primeiro-ministro ainda ontem disse, é um Governo que leva a sério a atitude humilde de diálogo e abertura, em especial com os dois maiores partidos. Depois, a propósito de cada matéria, cada partido posicionar-se-á como desejar”, disse.

As explicações do ministro da Presidência que concluiu que, em matéria de negociação do governo com o PS e o Chega, “os factos já não sustentam as narrativas” que diz ouvir no espaço público.