Lei de estrangeiros. Marcelo reúne-se com Chega e Livre na terça e Bloco na quinta

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir-se com o Bloco de Esquerda na quinta-feira a propósito da lei de estrangeiros aprovada esta quarta-feira no Parlamento.

O encontro acontecerá no dia 24 de julho, pelas 15h30, segundo informações do partido à Renascença, depois de Mariana Mortágua ter avançado na quarta-feira que iria pedir uma audição com o chefe de Estado, para apelar ao veto das alterações aprovadas no Parlamento à lei de estrangeiros.

Na altura, a líder bloquista indicou que este era o seu "último recurso", referindo que o processo legislativo que levou à aprovação da lei ""é uma mancha na história do parlamento", porque foi feita "sem o devido debate, esclarecimento" e "sem as dúvidas constitucionais estarem resolvidas".

"Vamos fazer um pedido de audiência ao senhor Presidente da República para partilhar estas nossas dúvidas sobre a lei e para dar conta (...) de um processo legislativo que não respeita a importância desta lei, que não respeita as associações que estão no terreno, que não respeita a ordem e a forma como fazemos os processos legislativos na Assembleia da República", disse.~

Mariana Mortágua disse ainda que quer que a lei volte a ser discutida na Assembleia da República com mais profundidade.

"Para nós há dúvidas de constitucionalidade, mas mesmo se a lei fosse considerada constitucional, também haveria as dúvidas do processo da sua aprovação pela Assembleia da República. Em nosso entender, o Parlamento não foi respeitado", acrescentou, defendendo que o Parlamento deve reiniciar a discussão do diploma ouvindo "quem deve ouvir".