PCP, Livre e BE questionam Governo sobre retirada de referência à fome em Gaza de declaração da CPLP

Três partidos da esquerda parlamentar enviaram esta sexta-feira questões ao Governo sobre a oposição portuguesa à inclusão, na declaração final da cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), de uma referência ao direito à alimentação do povo palestiniano na Faixa de Gaza, notícia avançada pelo jornal Público. PCP, Livre e Bloco de Esquerda pedem explicações ao ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a posição assumida por Portugal.

Na pergunta enviada pela líder parlamentar Paula Santos, o PCP quer informações sobre o "incompreensível e injustificável posicionamento de Portugal na reunião do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, de travar e impedir qualquer referência na Declaração final à tragédia da fome em Gaza".

Os comunistas consideram que a "referência à insegurança alimentar da população palestiniana na Faixa de Gaza, desde logo das suas crianças" é "incontornável no contexto atual, de genocídio do povo palestiniano", e era "particularmente relevante" na reunião do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, onde se debatia a "soberania alimentar" e o "acesso à alimentação como um direito humano".

Segundo o Público, a delegação portuguesa nesse Conselho opôs-se à inclusão de uma referência à situação de insegurança alimentar dos palestinianos na Faixa de Gaza. A proposta incluída num rascunho da declaração condenava todas as formas de violência que coloquem em causa o direito humano á alimentação, e referia diretamente a situação em Gaza, mas a oposição portuguesa resultou num texto mais genérico, que "condena a instrumentalização da fome como método de combate em contextos de conflito e expressa a necessidade de acesso ininterrupto, sustentável, suficiente e irrestrito a bens e serviços essenciais".