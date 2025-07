Candidato do PS em Gaia quer A29, A32 e A41 sem portagens

O candidato do PS à Câmara de Vila Nova de Gaia, João Paulo Correia, defendeu esta sexta-feira a abolição das portagens na A29, A32 e A41, bem como o reforço das acessibilidades em várias freguesias.

O anúncio foi feito no discurso de apresentação da sua candidatura, que contou com a participação do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro e do anterior presidente da autarquia José Eduardo Vítor numa plateia que reuniu várias centenas de apoiantes na Afurada.

As medidas anunciadas pelo candidato inserem-se, sublinhou, no plano de reabilitação da rede viária secundária, num total de 1.500 quilómetros, e por uma política ativa de valorização do território.

A fim de financiar o esforço financeiro, o candidato revelou que o aumento da taxa turística de Vila Nova de Gaia irá acompanhar a do Porto, aproveitando essa receita para investir na reabilitação da rede viária secundária.

Sem nunca mencionar o nome atual candidato do PSD à Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, João Paulo Correia deixou alguns recados ao presidente da autarquia há 14 anos, quando "a A32 foi inaugurada, com portagens, quando o plano inicial era que não fosse portajada, com o silêncio do então presidente da câmara".

Lembrando ter integrado a comissão de deputados da Assembleia da República que propôs o fim de portagens em Portugal, o candidato do PS assegurou "ficar mais barato ao país abolir portagens que construir pontes que não acrescentam nada". .

João Paulo Correia mencionou também as "contas certas e saudáveis" do atual executivo quando, à chegada há 12 anos, "as coisas não estavam assim", um tempo em que, em Vila Nova de Gaia, "se pagavam os impostos no máximo" devido a "uma gestão irresponsável". .

Neste particular, anunciou a intenção de recuar o valor do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para "a taxa mínima em todo o concelho". .

Durante a sua intervenção, o candidato revelou que o mandatário da sua candidatura é o médico Miguel Miranda, interpretando que isso explica o esforço que quer fazer na área da saúde no concelho, através da rápida requalificação do hospital local que pretende se torne universitário, com isso angariando mais fundos. .

Na corrida à Câmara de Vila Nova de Gaia são para já conhecidas as candidaturas de João Paulo Correia pelo PS, de André Araújo pela CDU, de Luís Filipe Menezes pelo PSD/CDS-PP/IL, Daniel Gaio pelo Volt e João Martins (BE/Livre).

O executivo municipal é composto por 11 lugares, tendo o PS nove e o PSD dois. O PS também lidera a Assembleia Municipal com maioria.

As eleições autárquicas realizam-se em 12 de outubro.