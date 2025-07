"Chegou a hora de Montenegro decidir se quer ser António Costa", atira nova líder da IL

Recém-eleita líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão mostra os dentes ao Governo da AD e compara o estilo do atual primeiro-ministro ao de António Costa, que liderou o país durante oito anos consecutivos.

"Apresentou um conjunto de medidas que parecem tiradas diretamente do caderno de encargos do PS . Tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa", começou por introduzir no discurso depois de ser entronizada, na X Convenção do partido realizada este sábado, em Alcobaça.

Mariana Leitão lamenta as opções que Luís Montenegro tem tomado e avisa que o "momento da ambição reformista é agora, não é no final do mandato". Lança a provocação: "Chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa ".

Num encostar à parede, a nova presidente dos liberais pressiona o primeiro-ministro: "Diz que quer governar ao centro, está no seu direito, mas quanto mais o centro for sinónimo de imobilismo, mais força ganharão as soluções extremistas", avisou.