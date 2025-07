Mariana Leitão eleita presidente da IL com 73% dos votos

Mariana Leitão foi eleita este sábado presidente da Iniciativa Liberal (IL), na X Convenção Nacional que decorre em Alcobaça.

Candidata única, a nova presidente foi eleita com 73% dos votos dos membros do partido e 27% de abstenção.

A Moção de Estratégia Global “A liberdade que nos une”, de Mariana Leitão, conseguiu um total de 493 votos favoráveis e 179 abstenções.

Mariana Leitão sucede a Rui Rocha, que abandonou a liderança da Iniciativa Liberal após as últimas eleições legislativas.

Na lista à direção do partido com que se apresentou a eleições, Mariana Leitão mantém 60% dos membros da anterior Comissão Executiva de Rui Rocha, com 15 dirigentes a permanecerem no órgão executivo e 10 a estrearem-se. O número de membros mantém-se exatamente igual (25), assim como a proporção de mulheres (24%).

Entre os estreantes, estão dois antigos apoiantes de Carla Castro, que disputou a liderança da IL com Rui Rocha na convenção de fevereiro de 2023: João Cascão, que a ex-deputada tinha proposto para secretário-geral, e Eunice Baeta.

Mariana Leitão propõe ainda que o deputado Mário Amorim Lopes suba a vice-presidente – era até agora vogal – e que Rui Ribeiro, vice-presidente na direção de Rui Rocha, seja o próximo secretário-geral do partido.