Marques Mendes diz que legislatura atual está a "começar melhor do que a anterior"

O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou este sábado que a atual legislatura está a "começar melhor do que a anterior", sublinhando que tem existido "pontes de entendimento" entre o Governo e outras forças partidárias.

"Eu acho que a legislatura está a começar melhor do que a anterior, muito melhor, porque pelo menos há pontes de entendimento, ora com um partido, ora com outro e isso é positivo", disse.

"Depois, também é positivo que neste arranque de legislatura já haja decisões de grande importância, de importância social, o apoio para pensionistas e reformados que eu espero e desejo que não seja apenas em anos de eleições, seja todos os anos, no futuro", acrescentou.

Luís Marques Mendes falava aos jornalistas em Sousel, distrito de Portalegre, à margem de um almoço conferencia integrado na primeira edição da Academia Armando Varela, evento político promovido pela Juventude Social-Democrata de Portalegre.

O candidato presidencial sublinhou ainda que a legislatura em curso está a "começar melhor" do que a anterior, recordando que a proposta que vai surgir relativamente à baixa do IRC, e que "já tem a sua aprovação em princípio garantida", é um sinal "positivo".

"Há matérias também mais polémicas, sobretudo nas questões da imigração, mas eu reforço aquilo que disse há dias: a lei mais importante de todas estas é a lei da nacionalidade", alertou.