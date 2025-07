Rui Rocha: "Vamos ver se o tecto de 5% é do presidente ou do partido"

De abalada da liderança da Iniciativa Liberal, Rui Rocha assegura ter dado "um passo ao lado" para perceber se a estagnação dos liberais tem a ver com o partido ou tem a ver consigo.

Durante o discurso de abertura da X Convenção da Iniciativa Liberal, em Alcobaça, o líder cessante foi recebido com aplausos num pavilhão morno, e disse estar "tranquilo" em relação à sua decisão de se demitir da presidência do partido na sequência do crescimento tímido nas legislativas de 18 de maio.

"Depois de três eleições a 5%, só há duas possibilidades: ou o teto é do partido ou o teto é do Presidente. Só há uma maneira de sabermos, é o Presidente dar um passo ao lado", afirmou o até aqui líder liberal.

Rui Rocha assegura que liderar o partido foi uma "honra" que dificilmente repetirá na sua vida e deseja sorte à sua sucessora, Mariana Leitão: "Tenho a certeza que quem vem atrás de mim, melhor fará"

Com o aviso de que não estará disponível para ser candidato a nada, e recusando "sebastianismo" de pedir o regresso de antigos líderes, Rui Rocha coloca-se fora do leque de opções "a menos que aconteça uma desgraça".

Há "fanfarrões" e "frouxos" no Parlamento

O até aqui presidente dos liberais aproveitou o momento para criticar a postura do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que esta semana protagonizou um momento de tensão no Parlamento, ao tentar moderar uma troca de palavras entre o PS e o Chega.

"Temos agora uma formulação que diz que se as palavras forem ditas em relação a comportamentos são aceitáveis, se forem diretamente às pessoas não são", lamentou Rui Rocha, pedindo que a regra seja a liberdade de expressão, e, com ela, as consequências de como a utilizam.

Rui Rocha pede ao presidente da Assembleia que não "faça das pessoas parvas" e desafia o episódio que marcou a semana, ao dar razão aos dois lados.

"Não façamos das pessoas parvas, elas estão lá em casa e temos que confiar no seu juízo. E já agora, quando de um lado se diz que uns são fanfarrões e que do outro lado são frouxos, ambos têm razão, ambos estão a dizer a verdade", irnonizou o presidente cessante dos liberais.

Rocha lembrou, pouco depois, que os liberais "não são polícias do pensamento".

A "recusa" em ir para o Governo

Muito criticado internamente por ter estado demasiado "colado" ao PSD e, com isso, ser eleitoralmente engolido pela onda laranja, Rui Rocha revela agora que recusou ir para o Governo, e por isso, rejeita ter cedido nos princípios liberais.

"Eu agora sou moderado e isso é uma coisa que parece algo incómoda, quero dizer que não fui moderado na defesa dos interesses do partido, quando arrisquei o pescoço em 2024 indo por Braga, quando recusei com coligações pré-eleitorais e quando recusei ir para o governo, porque não troco ideias por cargos", atirou, em jeito de resposta a quem o critica.

Na fase mais temática do discurso, Rui Rocha lamentou o estado do setor da saúde em Portugal e assegura que apresentou alternativas nesta área e vocifera no tema da habitação: "O que se passa em Portugal é uma vergonha, e isso acontece porque ninguém tem coragem para implementar as políticas que propomos".

Sobre a venda da TAP, Rui Rocha referiu-se à notícia deste sábado do Correio da Manhã, que avalia o valor da companhia aérea em apenas 500 milhões de euros, para reiterar a posição da Iniciativa Liberal, de que a privatização deveria ser total.

"Nós nunca poderíamos olhar para um buraco e dizer, como foi dito pelo Sr. Primeiro Ministro, e privatize-se apenas 49% e nós ficamos com o resto do buraco", afirmou Rui Rocha no derradeiro discurso enquanto líder do partido, dois anos e meio depois de ter assumido o cargo.