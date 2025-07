"Interesse nacional" deve imperar na escolha para governador do Banco de Portugal, diz líder do PS

"Vamos aguardar pela decisão do Governo. É evidente que o doutor Mário Centeno tem um prestígio no país e tem um prestígio internacional (...). Este estatuto deve, do meu ponto de vista, ser aproveitado pelo país. Não aproveitar este estatuto, este prestígio, significa não defender convenientemente o interesse do nosso país", referiu.

Aos jornalistas, à entrada para a apresentação da Comissão de Honra da candidatura de Ricardo Costa à presidência da Câmara Municipal de Guimarães, o secretário-geral do PS centrou as suas declarações na importância do crescimento da economia, evitando comentar polémicas nacionais, mas sobre a escolha do governador do BdP disse que "o estatuto de Mário Centeno deve ser aproveitado".

"Nestas matérias, como ocorre com o governador do BdP, o que deve imperar é o interesse nacional", disse este domingo José Luís Carneiro, em Guimarães, no distrito de Braga.

O secretário-geral do PS considera que na escolha para o cargo de governador do Banco de Portugal (BdP) "o que deve imperar é o interesse nacional" e lembrou que Mário Centeno tem prestígio nacional e internacional.

José Luís Carneiro recordou que "Mário Centeno é dos ex-ministros das Finanças e dos responsáveis máximos dos bancos centrais mais respeitados na Europa", razão pela qual considerou que se deve "ter a capacidade para reconhecer o valor dos outros, independentemente de serem do nosso partido ou não".

"Por exemplo, hoje aqui nesta cerimónia, uma grande percentagem das pessoas que aqui se encontram são empresários que não são do Partido Socialista. Votam muitas vezes no PSD, votam no CDS, temos aliás pessoas da Comissão de Honra que foram do CDS. O que é que isto significa? Quando colocamos o interesse das pessoas, o interesse de uma região, o interesse de um país à frente dos interesses partidários, a isso se chama o interesse nacional", concluiu.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assegurou hoje que o Governo vai indicar o nome do novo governador do Banco de Portugal após a reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira.

"Durante a próxima semana, nós tomaremos essa posição e, portanto, no Conselho de Ministros de quinta-feira anunciaremos a nossa posição", disse.

Luís Montenegro falava aos jornalistas à chegada à Herdade do Chão da Lagoa, localizada nas montanhas sobranceiras ao Funchal, onde hoje decorreu a festa anual do PSD/Madeira, considerado o maior evento partidário organizado na região, com a presença de milhares de pessoas.

O mandato de Mário Centeno enquanto governador do BdP termina hoje e o mesmo já se mostrou disponível para continuar mais um mandato à frente do banco central.

O primeiro-ministro não indicou qualquer nome para suceder a Centeno, mas, questionado sobre o perfil para o cargo, sublinhou que "o perfil do governador do Banco de Portugal não muda com o tempo".