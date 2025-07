Marcelo convidado do Presidente da Alemanha para Festival dos Cidadãos em Berlim

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, será o convidado estrangeiro de honra do Festival dos Cidadãos em Berlim em setembro.

Trata-se de um evento de portas abertas na residência oficial do Presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, onde se espera a presença de milhares de pessoas.

Portugal estará representado neste festival de dois dias como país parceiro internacional.

O gabinete do Presidente alemão tornou público que Marcelo Rebelo de Sousa confirmou a sua participação neste evento a 12 e 13 de setembro.

Num festival de dois dias, o chefe de Estado alemão irá começar por “homenagear os muitos voluntários na Alemanha que contribuem ativamente para o bem comum”.

No dia 12 de setembro, 4 mil voluntários de todo o país vão encontrar-se com Steinmeier e, no dia seguinte, o parque do Palácio de Bellevue vai estar aberto ao público num evento que pretende promover o envolvimento cívico voluntário.

Cerca de 50 organizações, iniciativas e empresas sem fins lucrativos apresentar-se-ão nos jardins do palácio ao longo dos dois dias.

O estado parceiro do Festival dos Cidadãos de 2025 é a Renânia-Palatinado.