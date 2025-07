Miguel Albuquerque vai avançar com projeto de revisão constitucional

Este é um assunto que divide os dois líderes, não apenas quanto ao conteúdo da proposta de alteração, mas também sobre o momento para fazer a revisão constitucional. Logo após as eleições legislativas, Luís Montenegro avisou, no Conselho Nacional do partido presidido por Albuquerque, que “esse é um assunto arrumado" e não é uma prioridade neste momento.

No discurso na festa do Chão da Lagoa, o líder do PSD Madeira e presidente do governo regional referiu que vai integrar o grupo que irá elaborar a proposta do PSD.

Miguel Albuquerque anunciou, esta domingo, que o PSD Madeira vai avançar com um projeto de revisão constitucional e espera contar com o apoio de Luís Montenegro.

“É, também, importante saber o que é que o PSD vai fazer quando nós apresentarmos o projeto de revisão constitucional. Eu quero dizer aqui que eu vou apresentar esse projeto em nome de todos os madeireiros e porto-santenses. Isto não é uma questão do PSD, isto é uma questão do futuro da Madeira”, rematou.

No discurso desta domingo, o presidente do governo regional disse que durante vários anos a Madeira foi “discriminada pelos governos socialistas, centralistas” e que agora espera que Luís Montenegro tenha outro cuidado para com a região autónoma da Madeira.

“Depois de vários anos com governos socialistas nós não podemos ficar atolados. A Constituição, as decisões do Tribunal Constitucional e um conjunto de palermices da Lei da República só servem para bloquear o nosso desenvolvimento, criar dificuldades” disse o presidente do SPD Madeira.

Com o primeiro-ministro ainda no palco, Miguel Albuquerque avisou Luís Montenegro que os madeirenses contribuíram para a vitória da AD nas eleições legislativas de maio e que agora o governo “tem de cumprir os compromissos que assumiu com a região”.