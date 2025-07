Montenegro diz que PR vai exercer o papel que a Constituição lhe confere na lei da imigração

Luís Montenegro falava aos jornalistas à chegada à Herdade do Chão da Lagoa, localizada nas montanhas sobranceiras ao Funchal, onde decorre este domingo a festa anual do PSD/Madeira, considerado o maior evento partidário organizado na região, com a presença de milhares de pessoas.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse este domingo que o Presidente da República vai exercer o papel que a Constituição lhe confere no âmbito da lei da imigração e reafirmou que o diálogo com a oposição "não inclui nenhum acordo de governação".

O primeiro-ministro, também líder da estrutura nacional do PSD, assegurou que o executivo está disponível para negociar com todos os partidos, mas isso "não inclui nenhum acordo de governação permanente".

Já em relação ao Chega, assegurou não haver qualquer acordo, sublinhando, no entanto, que o executivo PSD/CDS-PP governa com um "diálogo constante com todos os partidos" à direita e à nossa esquerda.

"Já tive ocasião de dizer, nós temos hoje uma situação política que nos dá garantias de estabilidade e que, não havendo uma maioria absoluta de suporte ao Governo no parlamento, obriga o Governo a ter diálogo com todas as forças políticas", argumentou.

O primeiro-ministro realçou que vai cumprir a promessa de não fazer acordos com nenhuma força política.

"Eu prometi aos portugueses que não ia fazer nem uma coligação com o Chega, nem com o Partido Socialista e não vou fazer", disse, acrescentando: "Agora, isto quer dizer que estamos fechados com um e com outro? Não. Isto quer dizer que nós temos de respeitar a vontade do povo.".