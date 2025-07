"Não é ódio, é a realidade". Montenegro responde ao líder do PS sobre política de imigração

No discurso na Festa do Chão da Lagoa, na Madeira, Montenegro não citou o nome de José Luis Carneiro, mas disse que a oposição fala em ódio porque não conhece a realidade do país .

“O povo quis que as opções fundamentais do Governo fossem aquelas que estavam no programa da AD. E nós ouvimos o que o povo disse quando votou em nós e quando votou nos outros partidos”, disse Montenegro.

No discurso feito no Chão da Lagoa, Luís Montenegro voltou a dizer, em jeito de aviso, que foi a AD que venceu as eleições legislativas de maio, onde os eleitores decidiram ainda colocar o PS na terceira força política do país.

No entender do secretário-geral do Partido Socialista, o “não é não passou à História” e José Luis Carneiro é de opinião que “a primeira marca deste Governo foi dar à extrema-direita uma inimaginável vitória política e cultural, que terá graves consequências no país e nas nossas relações com os países de expressão portuguesa”.

Este domingo, no jornal "Público", José Luís Carneiro escreve um artigo de opinião onde diz que o “Governo está desalinhado com o país” e que “o senhor primeiro-ministro tornou-se corresponsável pelo ambiente inamistoso que os imigrantes começam a encontrar por toda a parte e pelos incidentes de ódio que possam vir a acontecer”.

Aos madeirenses, o primeiro-ministro prometeu agilizar o processo de reembolso das viagens.

“Eu quero aqui hoje garantir-vos, nós vamos mesmo criar condições para termos uma aplicação, para as pessoas não passarem as horas que passam nas filas dos correios à espera de verem retribuído o seu esforço de antecipar o dinheiro para as suas viagens. Nós sabemos as dificuldades que as pessoas sentem, mas nós estamos no governo para resolver problemas”, disse Montenegro.

Sobre o pedido do governo regional de alterar a lei das finanças regionais, o primeiro-ministro diz estar disponível para fazer algumas mudanças.

“O Governo da República está empenhado em, com as regiões autónomas, trabalhar para termos uma lei de finanças regionais que dê previsibilidade, que dê sustentabilidade às finanças regionais, para que haja condições de servir o povo das regiões autónomas, dando-lhes as mesmas oportunidades que todos os portugueses devem ter em todo o território do país”, rematou.