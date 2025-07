Novo governador do Banco de Portugal conhecido na quinta-feira

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse este domingo que o nome do novo governador do Banco de Portugal será conhecido na quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros.

Montenegro falava na Madeira, onde participa na clássica festa do Chão da Lagoa, do PSD local.

Questionado sobre o perfil desejado para o cargo, o chefe do Governo disse que procura "uma pessoa competente" e capaz de assegurar "o cumprimento das funções de um banco central", características “que não mudam com o tempo”.