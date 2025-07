"Onde anda Costa?" PS diz que cabe ao Governo saber negociar em Bruxelas

O deputado do PS Pedro do Carmo rebate as declarações do ministro da Agricultura faz no programa Dúvidas Públicas, da Renascença. José Manuel Fernandes critica a fusão do Fundo de Coesão com a Política Agrícola Comum (PAC), num fundo único. O governante diz que a medida “visa esconder cortes” e que para Portugal representa uma perda na ordem dos 7 mil milhões de euros, questionando o que anda a fazer o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

“Onde anda António Costa? É que António Costa é o presidente do Conselho Europeu. É o Conselho Europeu que, por unanimidade, vai aprovar. Há uma coisa certa, ele tem responsabilidades. Não sei se está a ter uma atitude de deixa ver o que isto dá e mais à frente eu vou entrar em campo e, neste momento, está no aquecimento. Ou se está a fazer um trabalho de bastidores que não se vê. Mas, na União Europeia, quando não se é pró-ativo, depois corre-se atrás do prejuízo”, diz o governante no programa Dúvidas Públicas.

Em reação a estas declarações, o deputado socialista Pedro do Carmo assume-se “incrédulo”, e entende que cabe ao Governo saber negociar.

“Cabe ao Governo governar e, nomeadamente nestas questões da nova proposta da Comissão Europeia, cabe ao Governo português participar nessa discussão, impor-se, reclamar e ter propostas alternativas. Ao chamar à coação António Costa, presidente do Conselho Europeu, ficamos naturalmente incrédulos. Não é parte desta discussão, não é parte deste momento e não pode servir de desculpa para que o Governo não consiga negociar”, alega.