"Candidato part-time" a Belém. Gouveia e Melo faz mira a Cotrim de Figueiredo

Esta segunda-feira, ao fim da tarde, à chegada à apresentação do livro "Abominável Mundo Novo", de Nuno Rogeiro, o candidato à Presidência da República foi questionado sobre a possibilidade, admitida por João Cotrim de Figueiredo, de entrar na corrida a Belém em janeiro de 2026.

Henrique Gouveia e Melo acredita que a eventual candidatura de João Cotrim de Figueiredo fará do antigo líder da Iniciativa Liberal (IL) um " candidato part-time ", uma vez que o liberal não quer abdicar do seu lugar de eurodeputado.

No passado fim-de-semana, João Cotrim de Figueiredo, eurodeputado liberal e ex-líder da IL, disse estar "em ponderação" para concorrer às presidenciais do início do próximo ano.

Demolições em Loures: "Sintoma"

O candidato à Presidência da República começou por abordar a polémica demolição de barracas no bairro do Talude, em Loures. Gouveia e Melo considera que é difícil fazer uma avaliação da atuação da autarquia liderada por Ricardo Leão, e prefere apontar o episódio como o "sintoma" de uma "doença" que atinge a sociedade de forma abrangente.

"O que está a acontecer em Loures é um sintoma de uma doença. Não podemos fixar-nos nesse pequeno sintoma", introduziu Henrique Gouveia e Melo. Apesar disso, o antigo coordenador da "task force" para a vacinação contra a Covid-19 não quis desvalorizar o caso e pediu para ser resolvido de forma "humanitária".