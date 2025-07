Cotrim tem "todas as características" para ser candidato presidencial, diz líder da IL

A líder da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, disse esta segunda-feira que o eurodeputado João Cotrim de Figueiredo reúne "todas as características" para representar os valores liberais nas eleições presidenciais e disse esperar que a sua candidatura se materialize.

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com o conselho de administração do Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, Mariana Leitão disse ter sido com "muito agrado" que soube da disponibilidade de João Cotrim de Figueiredo para ser candidato às eleições presidenciais de 2026.

"É uma pessoa que reúne todas as características que são fundamentais para ocupar o espaço das ideias e dos valores liberais, desta defesa intransigente de mais liberdade, de menos Estado, de um Estado muito mais eficiente", considerou.

Mariana Leitão disse que esses são "valores fundamentais" para a IL apoiar uma candidatura presidencial e, questionada se tenciona apoiar João Cotrim Figueiredo, respondeu: "Vamos aguardar".

"É algo que nos deixa muito satisfeitos, e a mim particularmente, que ele manifestasse essa disponibilidade e espero que a materialize", referiu.