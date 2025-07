Líder do PS aconselha primeiro-ministro a concentrar-se nas respostas à pobreza

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, aconselhou esta segunda-feira, no Porto, o primeiro-ministro a "concentrar-se" no que deve fazer, para responder às preocupações com a pobreza, com as desigualdades, e não deixar que este tema saia da agenda política.

José Luís Carneiro, que reuniu com o presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza, no Porto, foi questionado pelos jornalistas sobre as declarações de Luís Montenegro que, em entrevista à Antena 1, pediu ao PS que mostre "humildade democrática neste novo tempo político" e elogiou o Chega.

O líder socialista respondeu que "foi com tristeza" que verificou que, na apresentação do seu balanço do Governo, do Estado da Nação, esta prioridade — a pobreza não tenha estado na agenda política do Governo.

"O que me deixou preocupado", disse, referindo que foi por esse o motivo que decidiu reunir-se com a Rede Europeia Anti Pobreza, no Porto.