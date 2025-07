PS acusa Montenegro de ter Chega como "parceiro preferencial"

Em entrevista ao programa "Política com Assinatura" da Antena 1, Luís Montenegro declarou que "o Chega está normalizado há muito tempo na vida política portuguesa", e afirmou contar com a responsabilidade que o Chega "pode vir a mostrar, que ainda não mostrou até agora, está agora a começar a mostrar".

O PS acusa o primeiro-ministro de ter o Chega como "parceiro preferencial" da governação. É a reação dos socialistas às declarações de Luís Montenegro, que diz contar com a responsabilidade do partido de André Ventura para viabilizar o próximo Orçamento do Estado.

Brilhante Dias considera que Montenegro está "a criar um bloco radical de direita", e que "não foi nisto que os portugueses votaram". "Os portugueses votaram no não é não, e agora têm o sim é sim", sublinhou o deputado socialista, prevendo que "os portugueses farão a avaliação no momento certo" sobre a opção do primeiro-ministro.

Já sobre a aprovação do Orçamento do Estado para 2026, o socialista atirou o assunto para outubro, afirmando que "um partido responsável espera pelo Orçamento para fazer a avaliação, e esse Orçamento é uma iniciativa exclusiva do Governo". Ou seja, "quanto a isso, no momento próprio, falaremos", segundo Brilhante Dias.

Chega considera que PS "perdeu toda a sua relevância"

Pelo Chega, Rui Paulo Sousa aceita a responsabilidade pedida por Luís Montenegro, declarando que, "se nós viabilizarmos um Orçamento que realmente vão em conta as necessidades dos portugueses, apenas demonstramos a nossa responsabilidade como partido da oposição".

Atacando o PS, que compara a uma "amante despeitada" que, "como não foi escolhida, nem tem neste momento qualquer influência em qualquer resultado, tenta chamar a atenção de todas as maneiras e mais algumas, porque perdeu toda a sua relevância", o deputado do Chega afirma que "ser oposição não é simplesmente votar contra tudo".

"Isso não quer dizer uma carta branca e não quer dizer que obviamente aprove tudo que o Governo queira", ressalva Rui Paulo Sousa. "Mas estaremos disponíveis, no mínimo, para discutir", acrescenta.