Gouveia e Melo afunda nas sondagens e está em empate técnico com Marques Mendes e Seguro

As sondagens mostram que a corrida para as eleições presidenciais do início do próximo ano estão cada vez mais renhidas e com o favorito a cair nas intenções de voto e uma segunda volta cada vez mais provável.

Segundo o barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e Jornal de Negócios, Henrique Gouveia e Melo continua a liderar, mas tem agora apenas 20,6% das intenções de voto, menos 6,7 pontos percentuais do que há um mês.

Em relação a março, quando ainda não tinha apresentado a candidatura presidencial, a diferença é de 15 pontos percentuais.

Assim, Gouveia e Melo está em empate técnico com Luís Marques Mendes, que é segundo na sondagem, com 17,2%, que também caiu 1,3 pontos percentuais em relação ao mês passado.

No caso de uma segunda volta, Gouveia e Melo e Marques Mendes voltam a estar em empate técnico, com o almirante a conseguir 40,4% das intenções de voto e o candidato apoiado por PSD a ter 39,6%.

Já António José Seguro foi quem subiu mais, de 11% para 16,5%, sendo o candidato que mais subiu entre os barómetros de junho e julho.

Frente a Seguro, Gouveia e Melo também tem empate técnico na segunda volta, com 41,6% contra 38,1% do socialista.

André Ventura, que não anunciou ainda a candidatura, surge em quarto lugar, com 10,6%, enquanto António Sampaio da Nóvoa - que também não anunciou candidatura - tem 4,1% das intenções de voto.

O comunista António Filipe, que já apresentou candidatura, soma 3,8% das intenções de voto.

A percentagem de indecisos diminuiu, passando de 23,2% para 16,8% em julho.

No inquérito da Intercampus responderam 606 pessoas, para uma margem de erro de +/- 4%, entre 11 e 18 de julho, com uma taxa de resposta de 58,9%.