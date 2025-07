Livre defende envio da lei dos estrangeiros para o Tribunal Constitucional

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, rejeitou esta terça-feira antecipar a decisão do Presidente da República acerca do regime jurídico de entrada e permanência de estrangeiros e defendeu o envio do decreto para fiscalização preventiva pelo Tribunal Constitucional.

"Nós não podemos antecipar o que fará o senhor Presidente da República e não o faremos certamente. Do ponto de vista do Livre, existem razões mais do que fundadas para enviar o diploma para o Tribunal Constitucional", defendeu Rui Tavares, em declarações aos jornalistas após uma audiência com o chefe de Estado, no Palácio de Belém.

Na ótica do deputado, que foi acompanhado por uma delegação que incluía a porta-voz do partido e líder parlamentar, Isabel Mendes Lopes, estão em causa "questões de desigualdade perante a lei", entre portugueses e imigrantes e entre os próprios imigrantes.

"A Constituição tem direitos que são só para portugueses, como o direito de voto, mas os outros direitos na Constituição são para os residentes no território nacional, sem exclusões. Mas pior ainda: faz-se distinção entre os próprios imigrantes, com dinheiro ou sem dinheiro, e outras distinções que são claramente inconstitucionais", advogou.