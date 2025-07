Ministra da Saúde não se demite. Relatório afasta "ligação direta" entre morte e greve do INEM

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) concluiu que um utente de 86 anos que morreu de enfarte, em outubro do ano passado, em Bragança, após o INEM demorar 1h20 a chegar, poderia ter sobrevivido se o socorro fosse imediato , mas não culpa os trabalhadores.

Apesar dos pedidos de sindicatos do setor e de alguns partidos de esquerda, Ana Paula Martins não se demite e quer continuar a trabalhar para "resolver os problemas" na Saúde.

A ministra da Saúde afirmou esta terça-feira, numa declaração sem direito a perguntas, que “não há ligação direta" entre a morte de um utente em outubro do ano passado e a greve no INEM.

Greve no INEM

O homem, que morreu durante a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, tinha uma probabilidade de sobrevivência, embora reduzida devido a várias comorbilidades, conclui o relatório da IGAS.

Na declaração desta terça-feira ao início da noite, a ministra da Saúde sublinhou que "o relatório não faz uma ligação direta entre esta morte e a greve".

"O relatório diz que o quadro clínico da vítima 'inviabiliza nestas circunstâncias o estabelecimento de um nexo de causalidade entre o atraso no atendimento por parte do CODU e a morte ocorrida'", citou Ana Paula Martins.

"Mau funcionamento não se voltará a repetir"



A governante lamenta a perda de vidas humanas e admite que "houve atrasos claros no atendimento e na prestação do socorro" durante a greve de outubro do ano passado.