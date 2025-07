Passos Coelho e Sérgio Sousa Pinto vão fazer estudo sobre reformas do Estado

Pedro Passos Coelho e o ex-deputado socialista Sérgio Sousa Pinto, juntamente com o presidente da Associação Comercial do Porto, vão coordenar dois estudos: sobre a reforma do sistema político em Portugal e sobre os bloqueios económicos do país.

À Renascença, o presidente da Associação Comercial do Porto explica o propósito das investigações, apontando que "estamos no início de uma legislatura" o que pode servir de uma boa altura para analisar como desbloquear os problemas "de um país que não cresce".

Nuno Botelho espera que o país fique "mais moderno" e "menos centralizado e centrado em Lisboa".

"Um país com capacidade de investir e capitalizado", perspetiva.

Os estudos sobre a reforma do sistema político e sobre os bloqueios económicos do país vão ser apresentados no final do próximo ano.