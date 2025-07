Rui Moreira pondera candidatura à Presidência da República

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, está a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

O anúncio foi feito pelo comentador Rui Calafate na CNN – Portugal, estação de televisão onde ainda esta terça-feira Rui Moreira deverá confirmar pessoalmente que pondera avançar na corrida a Belém.

Segundo Rui Calafate, o autarca tem recebido “muitos apelos, sobretudo no Norte, de várias pessoas de vários quadrantes políticos”.

À Renascença, fonte da Câmara do Porto diz não ter confirmação de que Rui Moreira se pronuncie quanto à possibilidade de se candidatar a Presidência da República.

As mais recentes as sondagens para as presidenciais mostram Gouveia e Melo com tendência de queda nas intenções de voto, em cenário de empate técnico com Marques Mendes e António José Seguro.

[notícia atualizada às 10h05 de 22 de julho de 2025 para acrescentar informação de fonte da Câmara do Porto à Renascença]