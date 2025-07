Ventura tem 99% de certeza que Marcelo vai enviar alterações à lei da imigração para o Constitucional

André Ventura afirma que o Presidente da República deverá enviar as alterações à lei da imigração para o Tribunal Constitucional.

O líder do Chega foi recebido esta terça-feira por Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém e depois da audiência, diz ter " 99% de certeza" de que o chefe de Estado vai optar por enviar o diploma para os juízes do Palácio Ratton.

Ventura compreende que o Presidente da República tenha "dúvidas jurídicas" sobre estas alterações, mas lamenta que esta opção possa atrasar significativamente a entrada em vigor do diploma.

"O Chega compreende a necessidade de dar segurança jurídica, porém, a urgência de regular a imigração devia sobrepôr-se", defendeu, em declarações aos jornalistas à saída do Palácio de Belém.

Sobre o relatório do IGAS, que revela que o homem que morreu de enfarte, em Bragança, em Outubro do ano passado, podia ter sobrevivido se o socorro do INEM tivesse sido imediato, o líder do Chega lamenta que a ministra volte a não assumir as suas responsabilidades.

André Ventura considera que este relatório "vai direto ao coração do Governo" e lembra que Ana Paula Martins remeteu decisões para esta altura: "A ministra tem de assumir essa responsabilidade"

O presidente do Chega elogiou ainda as alterações ao programa da disciplina de cidadania no ensino público