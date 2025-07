Helicópteros ao serviço do INEM? Força Aérea não sacrifica nenhuma missão, garante Governo

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, vinca que Portugal "nunca" teve tantos meios aéreos para o transporte de doentes urgentes.

O líder do CDS está a ser ouvido, esta quarta-feira, a pedido do próprio CDS, para falar sobre a decisão do Governo de colocar meios aéreos da Força Aérea ao serviço do INEM para o transporte urgente de doentes, que está acontecer desde o início de julho.

Nuno Melo considera que esta é uma "alternativa" que vai durar até ao momento em que continue a ser "necessária", que comprova a missão das Forças Armadas de "salvar vidas" e vinca: "Nunca houve tantos meios, essa é outra falácia".



Esta situação é causada pela impossibilidade da Gulf Med - a empresa que ficou com a adjudicação do serviço de transporte aéreo de emergência - não conseguir assegurar fazê-lo no imediato.

O ministro da Defesa lamenta a oposição por tentar "diminuir o esforço" da Força Aérea e, em resposta ao PS, contra-ataca, afirmando que a falta de meios para preencher as necessidades "aconteceu em triplo" quando os socialistas estavam no poder.

Em resposta ao Chega, Nuno Melo assegura que a Força Aérea não deixa de realizar qualquer missão por ter meios empenhados ao serviço do INEM.

"Quando aí também se lê que a Força Aérea, para assegurar a emergência médica, fica impedida de realizar outras missões, está-se mais uma vez a mentir e a escrever aquilo que não é verdade", afirmou o ministro da Defesa.

[em atualização]