Mariana Vieira da Silva desafia ministro da Educação: "Em que disciplinas vai incluir as dimensões de educação sexual?"

A deputada socialista Mariana Vieira da Silva desafia o ministro da Educação a dizer onde vai incluir os temas de Educação Sexual nos currículos gerais.

No programa Casa Comum da Renascença, a antiga ministra do PS comenta a declaração de Fernando Alexandre, que esta quarta-feira assegurou que esses conteúdos não vão desaparecer dos planos de estudo.

"Vamos alterar o currículo das disciplinas para lá incluir estas dimensões?", questiona Mariana Vieira da Silva, que critica a alteração proposta pelo Governo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"No momento em que está a acontecer na sociedade portuguesa e a nível mundial um crescimento da violência na intimidade no namoro, das doenças sexualmente transmissíveis e do consumo de pornografia por crianças muito pequenas, tudo isto está relatado, o governo português decide retirar [o tema] do espaço da escola, que é o único sítio onde a sociedade pode homogeneizar este tipo de conhecimentos, porque nem todas as famílias o sabem fazer, nem o querem", complementa a deputada na Renascença.