Nova sondagem coloca Gouveia e Melo em empate técnico com Marques Mendes e Seguro

Há nova sondagem para as presidenciais do início do próximo ano e Henrique Gouveia e Melo surge em empate técnico com Luís Marques Mendes e António José Seguro numa eventual segunda volta.

Segundo o barómetro da Aximage para a TVI, a CNN Portugal e o Nascer do Sol, Gouveia e Melo surge com 26% das intenções de voto, à frente de Marques Mendes, que tem 19%, e de Seguro, que tem 14%.

No caso de uma segunda volta, Gouveia e Melo vence, mas está em empate técnico com ambos.

No frente a frente entre o almirante e o candidato apoiado pelo PSD, Gouveia e Melo reúne 41% das intenções de voto e Marques Mendes 36%. Frente ao candidato socialista, consegue 42% das intenções de voto e Seguro 36%.

No caso de um frente a frente entre Marques Mendes e Seguro numa segunda volta, as presidenciais seriam ainda mais renhidas - 37% contra 36%.

A sondagem foi realizada entre os dias 11 e 21 de julho e tem uma margem de erro de +/- 3,1%, tendo sido inquiridas 1000 pessoas.