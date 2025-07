Raimundo critica lei da imigração feita "à pressa" e com "atropelos"

O líder do PCP, Paulo Raimundo, criticou a pressa do Governo em querer aprovar as alterações à lei da imigração, que considerou desnecessária e inconstitucional.

Após audiência em Belém com o Presidente da República, o secretário-geral comunista disse não estar de "costas voltadas" com o Presidente da República sobre a constitucionalidade do decreto.

Raimundo apontou que a lei da imigração aprovada no Parlamento foi feita "à pressa" e com "atropelos do ponto de vista formal". "Tem conteúdos que consideramos que podem e serão certamente inconstitucionais e esse é um aspeto que [o Presidente da República] não pode deixar de ter em conta na avaliação", indicou o secretário-geral do PCP.

Questionado se defende o envio desta lei para o Tribunal Constitucional, o secretário-geral do PCP respondeu: "O que eu defendia era que não havia nenhuma necessidade para andar à pressa com esta lei".

O líder comunista lamentou que o Governo viva afastado dos problemas reais das pessoas e indicou que há "um conjunto de problemas que é preciso resolver e atacar" no país na saúde, habitação, a "vida difícil" e o "aumento do custo de vida".

"Estamos perante um Governo que não só não responde a esses problemas, como considera prioritário dar resposta a outras questões", apontou, referindo como razão para ter pedido uma audiência a Marcelo Rebelo de Sousa.