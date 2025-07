Álvaro Santos Pereira indigitado governador do Banco de Portugal

Álvaro Santos Pereira é a escolha do Governo para novo governador do Banco de Portugal. A informação foi dada esta quinta-feira, em conferência de imprensa, pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, após reunião de Conselho de Ministros. Sucederá, assim, a Mário Centeno, que continua no cargo até Santos Pereira ser ouvido no Parlamento e entrar em funções.

Segundo a Lei Orgânica do Banco de Portugal, o Governador e os restantes membros do Conselho de Administração são designados por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta do membro do Governo responsável pela área das Finanças e após parecer fundamentado da comissão competente da Assembleia da República. Exercem os respetivos cargos por um prazo de cinco anos, renovável por uma vez e por igual período.

"Álvaro Santos Pereira é a melhor escolha"

Em resposta aos jornalistas, Leitão Amaro agradeceu o trabalho de Mário Centeno "no exercício do seu mandato", mas assegura que o conselho de ministro escolheu alguém "que é melhor para o cargo".

"Serve melhor os objetivos que se pretendem para um banco central", começa por dizer, enumerando as qualidade do futuro novo governador do Banco de Portugal.

"É a melhor escolha por ser independente - não vem de dentro do banco nem vem de um governo. É independente, é, com muito mérito pessoal e do seu talento, um economista altamente reconhecido", diz, acrescentando que é "uma pessoa de grande capacidade, de grande talento e grande reconhecimento e credibilidade internacional", o que também prestigia e reforça o papel do Banco de Portugal" a nível internacional. Para além disso, adianta Leitão Amaro, também é "profundo conhecedor da economia nacional".

Álvaro Santos Pereira era, recorde-se, é atualmente o economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Foi, igualmente, ministro da Economia e do Emprego de 2011 e 2013, no Governo de Pedro Passos Coelho (PSD/CDS-PP).

Ficou, talvez, mais conhecido dos portugueses por ter sugerido, em 2012, a internacionalização do pastel de nata, que queria "franchisar" como os hambúrgueres do McDonalds.

Santos Pereira tem agora de ser ouvido no Parlamento e só depois entrará em funções.

[Notícia atualizada às 14h42 de 24 de julho de 2025 para acrescentar mais detalhes sobre o currículo de Álvaro Santos Pereira e declarações de Leitão Amaro]