Centeno fica no Banco de Portugal? PSD sempre criticou escolha de PS e garantiu que não a faria

Será Mário Centeno reconduzido como governador do Banco de Portugal? A resposta a esta pergunta será conhecida esta quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros. Nos últimos dias, o primeiro-ministro chegou a dizer que "o doutor Mário Centeno reúne todos os requisitos" para o cargo, mas nem sempre as palavras dos social-democratas, Luís Montenegro incluído, foram a favor daquele que um dia foi apelidado de "Ronaldo das Finanças".

O caminho de Centeno para o Banco de Portugal começou em 2020. No fim de 2019, Portugal foi outra vez a votos, o PS de António Costa ganhou as legislativas e Mário Centeno foi reconduzido no cargo de ministro das Finanças que já tinha desempenhado no primeiro governo de Costa, mas foi sol de pouca dura.

Oito meses depois da ida às urnas, em junho de 2020, Centeno deixa o Terreiro do Paço - é substituído por João Leão – e ruma à cadeira do governador do Banco de Portugal. É por esta época que o PSD contesta e escolha. O partido comunicou formalmente ao governo de António Costa que discorda e desaconselha a nomeação de Mário Centeno para o cargo. Em conferência de imprensa, na sede nacional do partido, em Lisboa, Nuno Morais Sarmento, na altura vice-presidente do PSD, considerou que a escolha de Centeno não traria “clareza”, nem reforçaria “solidez do sistema”. “É uma escolha que não faríamos e com que não concordamos”, afirmou categoricamente. Apesar das críticas, Centeno tornou-se o novo governador do banco central português, lugar no qual permanece há cinco anos, mas que não o pôs a salvo das críticas social-democratas.

A polémica em torno de Centeno subiu de tom em novembro de 2023. António Costa foi apanhado por um parágrafo de um comunicado da Procuradoria-Geral da República onde se lê que o então primeiro-ministro estava a ser investigado. Costa demite-se e abre-se o cenário de novo Governo. António Costa chegou a lançar o nome de Centeno para novo primeiro-ministro. Tal acabou por não acontecer, mas o momento foi oportuno para o PSD voltar a desferir críticas a Centeno. Luís Montenegro, na altura já presidente do PSD, considerou “grave” essa hipótese que, disse, punha em causa a independência institucional do Banco de Portugal. “É preciso respeitar em Portugal as separações de poderes, é preciso respeitar a independência e isenção das entidades que têm a seu cargo a regulação, como é o caso do Banco de Portugal e é preciso em Portugal que se evitem situações de abuso de poder e mesmo de comunicação. O PSD faz um apelo firme relativamente a todos os que têm intervenção pública para não deixarem irem mais longe este estado de degradação em que estamos”, comunica Luís Montenegro. Miranda Sarmento, atual ministro das Finanças, mas em novembro de 2023 líder da bancada parlamentar do PSD, junta-se às críticas. À saída de uma conferência de líderes, Sarmento volta a argumentar que o “Banco de Portugal deve ser independente e imparcial” e afirma que a nomeação de Centeno, em 2020, já colocava esses princípios em causa. “Havia um conflito de interesses”, dizia Sarmento, acrescentando que esse conflito foi reforçado com a hipótese de Centeno vir a liderar um Governo socialista.