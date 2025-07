Governo diz que lei dos estrangeiros vai "retomar a dignidade" para os imigrantes e "com ênfase" para quem vem da CPLP

O Governo está tranquilo com qualquer que seja a decisão do Presidente da República sobre a lei dos estrangeiros. Em resposta às críticas lançadas pelo Brasil e por Angola, o ministro da Presidência garante que a lei vai dar “dignidade aos cidadãos que vêm da CPLP”.

No final da reunião do Conselho de Ministros e no dia em que o Presidente de Angola chega a Lisboa para uma visita oficial, António Leitão Amaro foi questionado sobre o desconforto de João Lourenço sobre as leis dos estrangeiros e da nacionalidade e referiu que os diplomas “retomam a dignidade” aos estrangeiros e com “particular ênfase para os cidadãos estrangeiros que vêm de países da CPLP”.

O ministro da Presidência volta a defender as propostas do Governo que têm como objetivo regular e dar um novo rumo à política migratória.

“A herança deixada, incluindo muitos que agora olham para esta alteração de regras e franzem o sobrolho, pactuaram, apoiaram, deixaram passar várias das regras que levaram à degradação da política imigratória, ao descontrolo nas entradas e à indignidade no tratamento de imigrantes que Portugal adotou, incluindo já agora muitos imigrantes vindos de países de CPLP”, disse o ministro.

A lei dos estrangeiros está há mais de uma semana em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu esta semana vários partidos que pedem ao presidente para enviar o diploma para o Tribunal Constitucional.

"Mudanças alinham com a Constituição"



Questionado sobre esta matéria, o ministro da Presidência diz que o Governo está tranquilo com qualquer que seja a decisão do Presidente da República e volta a garantir que a lei é constitucional.

“Com toda a tranquilidade institucional. As mudanças feitas alinham com a Constituição, respeitam e estão dentro dos limiares da diretiva incluindo relativamente ao reagrupamento familiar, são mudanças imprescindíveis para que os fluxos migratórios estejam sobre controlo”, afirmou António Leitão Amaro.

O ministro, que tem a tutela das políticas migratórias, volta a reafirmar que a proposta do governo visa controlar a imigração de forma a receber com “dignidade quem chega ao nosso país”.

“A situação vivida até há um ano e pouco era de tratamento indigno de quem chegava, esperava anos por um documento, vivia e alguns ainda vivem em condições de alojamento inaceitáveis, muitos alunos na escola desacompanhados, acesso a serviços públicos, situações de exploração laboral por causa da falta de regularização”, apontou Leitão Amaro.