Marcelo envia lei dos estrangeiros para o Tribunal Constitucional

De acordo com a lei dos estrangeiros, agora alvo de fiscalização preventiva, o reagrupamento familiar só será possível após o imigrante viver há dois anos em Portugal com o respetivo título de residência. A exceção são os profissionais altamente qualificados.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou a lei dos estrangeiros para apreciação do Tribunal Constitucional (TC). O pedido de fiscalização preventiva foi feito com "carácter de urgência", no prazo de 15 dias.

Depois do Brasil, agora foi e a vez do Presidente (...)

O decreto do parlamento que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional foi aprovado por PSD, Chega e CDS-PP.

PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP votaram contra, enquanto a IL se absteve na votação final global do texto de substituição, elaborado a partir de uma proposta do Governo PSD/CDS-PP e de um projeto de lei do Chega.

As alterações incluem a limitação dos vistos para procura de trabalho ao "trabalho qualificado" – para pessoas com "competências técnicas especializadas", a definir posteriormente por portaria – e a restrição do reagrupamento familiar de imigrantes, com mais direitos nesta matéria para quem tenha certos tipos de autorização de residência, como os chamados "vistos gold".

Quanto à concessão de autorizações de residência a cidadãos provenientes da CPLP, e abrangidos pelo respetivo acordo de mobilidade, o novo regime impõe como condição a posse prévia de um visto de residência – quando atualmente basta um visto de curta duração ou uma entrada legal em território nacional.