Novo governador do Banco de Portugal: Diana Ramos aposta em Álvaro Santos Pereira

A diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos, aponta Álvaro Santos Pereira como o nome mais provável para suceder a Mário Centeno no cargo de governador do Banco de Portugal.

“A escolha deverá, ou poderá, recair sobre Álvaro Santos Pereira, que estava até aqui na OCDE, em Paris”, diz Diana Ramos à Renascença.

“Poderá ser a opção, dado que as outras, outros nomes apontados já terão saído de cena nesta corrida”, reforça, lembrando que “também era apontada a possibilidade do primeiro-ministro, de alguma maneira, surpreender com uma escolha menos linear".

Questionada sobre a possibilidade de Mário Centeno se manter no cargo, a também comentadora da Renascença diz que essa possibilidade não faz sentido porque “se fosse para haver uma recondução, falhar o prazo do final do mandato e não se convidar a pessoa que se queria reconduzir no cargo, seria no mínimo estranho”.

Sobre o facto de o primeiro-ministro não ter afastado a hipótese de recondução de Mário Centeno nos últimos dias, a comentadora assinala que “a frase de Luís Montenegro acontece num contexto específico em que lhe é perguntado sobre a recondução e a única coisa que ele diz é que, face àquilo que são as características naturais de um governador, Mário Centeno tem as características e tem o perfil”.